Uncharted, Tom Holland e Mark Wahlberg sono Drake e Sully: FOTO

Il film arriverà al cinema l’11 febbraio 2022 e potrebbe dare il via a un franchise cinematografico legato alla saga videoludica di Naughty Dog

Uncharted, Tom Holland è Nathan Drake: Non so se ce l'ho fatta davvero

Uncharted, le anticipazioni

C’è ancora da attendere molto per poter apprezzare “Uncharted” al cinema. Le discussioni relative alla possibilità di proporre un adattamento cinematografico del celebre gioco sono proseguite per un decennio.

I fan hanno creduto a ogni annuncio nel corso degli anni ma ora è tutto vero. La data d’uscita è stata fissata per l’11 febbraio 2022, per una pellicola che potrebbe aprire le porte a un vero e proprio franchise. Nel cast, oltre a Tom Holland e Mark Wahlberg, spazio anche per Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Scegliere Tom Holland è indice della chiara intenzione di ambientare la pellicola in un tempo precedente a quello del franchise videoludico. L’unica volta in cui il giocatore ha la possibilità di vedere un giovane Nathan Drake è nei flashback del quarto capitolo.

Non si sa molto della trama, anche se pare non si abbia l’intenzione di ricalcare esattamente quella di uno dei capitoli di Naughty Dog. Un misto di elementi ben noti al pubblico e altri del tutto nuovi. Pare, però, che Drake e Sully possano cimentarsi in un’avventura alla scoperta di “El Dorado”. A contrastarli potrebbe esserci Antonio Banderas, villain della pellicola.