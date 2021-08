Benvenuti in casa Esposito, il trailer del film

A poco più di un mese dall'arrivo in sala dell'ultimo film del regista partenopeo Gianluca Ansanelli, sono stati diffusi in rete il trailer ufficiale e il poster di “Benvenuti in casa Esposito”, nuova pellicola divertente con protagonista l'attore Giovanni Esposito , liberamente tratta dal libro “Benvenuti in casa Esposito. Le avventure tragicomiche di una famiglia camorrista” di Pino Imperatore. Il titolo, che vede tra i produttori anche Alessandro Siani, debutterà nei cinema il 23 settembre.

La trama e il cast

approfondimento

I migliori film di Alessandro Siani

Le immagini del trailer lasciano intuire l'atmosfera del film ma soprattutto il tono comico che caratterizza il racconto della storia che ha per protagonista Tonino Esposito, figlio di un celebre boss della Camorra del Rione Sanità. Tonino è un buono, non è spietato né crudele e si rivela completamente inadeguato a ricoprire il ruolo che alla morte del padre gli cade sulle spalle. Tonino non riesce a farsi rispettare nel quartiere, non fa la voce grossa, non è un prepotente e viene biasimato da tutti quelli che, al contrario, dovrebbero temerlo. Tra una disavventura e l'altra, il goffo protagonista scopre che sua figlia si è fidanzata proprio con il figlio del magistrato che dà la caccia al boss del Rione Sanità: a quel punto la storia prende una svolta inaspettata e Tonino avrà l'occasione per riscattare la sua figura davanti alla propria famiglia e a tutta Napoli.

Punti di forza di “Benvenuti in casa Esposito”, una sceneggiatura che è ispirata al divertente libro di Pino Imperatore, scrittore e giornalista, autore della storia degli Esposito, protagonisti di una camorra tutta da ridere, e il cast di interpreti, che vanta, oltre al protagonista, Giovanni Esposito, la presenza di altri volti noti del cinema Made in Naples: Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Antonio Orefice, Naomi Piscopo, Genny Guazzo.

La pellicola è realizzata da Run Film e prodotta da Bartlebyfilm, Buonaluna e Vision Distribution, in collaborazione con Sky ed è co-finanziata dalla Regione Campania.

Tra i produttori figura Alessandro Siani insieme a Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Alessandro e Andrea Cannavale sono i produttori esecutivi.