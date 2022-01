Marry Me, After Love è la nuova canzone di Jennifer Lopez per il film

Jlo svela il titolo di un nuovo singolo per “Marry Me – Sposami”

Si chiama “After Love” la nuova canzone che Jlo pubblicherà come singolo ufficiale estratto dalla colonna sonora di “Marry Me –Sposami”, il film diretto da Kat Coiro, in uscita nelle sale dal prossimo 17 febbraio 2022, con un’attesa anteprima fissata per la giornata di San Valentino. La pop star statunitense ha ben pensato di presentare un breve estratto della sua nuova canzone sui social, accanto ad alcuni frame del film che la ritraggono in compagnia di Owen Wilson. Entrambi, insieme al cantante colombiano Maluma, sono i protagonisti del film che narra le vicende della pop star Kat Valdez, tradita dal compagno Bastian (Maluma) poco prima di arrivare sull’altare. È lì che la donna sceglierà di fare una pazzia, sposando un perfetto sconosciuto, il professore di matematica Charlie Gilbert (Owen Wilson), accettando di conoscerlo con il passare del tempo e lontano dai riflettori. Da ciò che si può ascoltare dalle prime note condivise in rete, “After Love” è un singolo che porta con sé il tratto caratteristico di Jlo, capace di farci sempre cantare e ballare. Il brano è dedicato alla fine di un amore e alla speranza di rialzarsi sempre dalla sofferenza che un addio può portare con sé. Ecco alcuni passaggi del testo: ““Long nights in your car/Morning in your arms/From five hour calls/To nothing at all/Tell me, Tell me/What comes after love?/I wanna know there’s something for me after us/I don’t think my heart was made to break this much”.