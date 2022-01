Marry Me, Jennifer Lopez pubblica un nuovo video del backstage

Ora, Marry Me sta finalmente per fare il suo arrivo sul grande schermo, infatti la pellicola vedrà la luce nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America tra poche settimane, più precisamente il giorno di San Valentino.

Jennifer Lopez, pubblicato il videoclip del nuovo singolo On My Way

Jennifer Lopez, il significato della canzone on my way

approfondimento

Marry Me, il backstage della pellicola con Jennifer Lopez

Nei giorni scorsi la cantante, attrice, ballerina, modella e imprenditrice ha condiviso un altro filmato riguardante la pellicola parlando del significato del brano On My Way presente proprio all’interno di Marry Me.