Jennifer Lopez, pubblicato il videoclip del nuovo singolo On My Way

On My Way è il brano estratto dal film che si prepara a riportare la voce di Love Don’t Cost A Thing nelle sale cinematografiche. Domenica 21 novembre Jennifer Lynn Lope z , questo il nome all’anagrafe, ha presentato il singolo sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles in occasione della quarantanovesima edizione degli American Music Awards , una delle manifestazioni musicali più celebri e seguite a livello internazionale.

Jennifer Lopez, pubblicato il lyric video di On My Way

Per quanto riguarda la musica, tra i suoi singoli più iconici troviamo sicuramente If You Had My Love, Waiting for Tonight, Get Right e Papi.