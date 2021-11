Jennifer Lopez, pubblicato il lyric video di On My Way

Domenica 21 novembre l’artista ha presentato il singolo sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles in occasione della quarantanovesima edizione degli American Music Awards Condividi

Marry Me è il titolo della pellicola con protagonisti Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma. Nelle scorse ore la popstar ha pubblicato il lyric video ufficiale della canzone On My Way che ha subito fatto centro nel cuore del pubblico.

approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck sul Red Carpet di The Last Duel. FOTO Ora, in attesa dell’uscita il prossimo anno, Jennifer Lopez ha regalato al pubblico il lyric video della canzone contenuta all’interno della pellicola. On My Way è una romantica ballad che ha immediatamente ricevuto consensi straordinari da parte del pubblico tanto da contare già numerosi commenti e più di 200.000 visualizzazioni su YouTube.

approfondimento Festival di Venezia, Jennifer Lopez e Ben Affleck sul red carpet. FOTO Domenica 21 novembre la popstar si è esibita con On My Way sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles in occasione della quarantanovesima edizione degli American Music Awards (FOTO).

jennifer Lopez, la carriera da popstar approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme a Venezia. Le tappe della storia Attrice, modella, imprenditrice e cantante. Nel corso degli anni Jennifer Lynn Lopez, questo il nome all’anagrafe, ha spaziato in diversi settori ottenendo grandi riscontri ovunque.