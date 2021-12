Marry Me, il backstage della pellicola con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha parlato del significato del brano On My Way, presente all’interno della pellicola che sbarcherà negli Stati Uniti d’America al cinema e in streaming su Peacock il giorno di San Valentino Condividi

Jennifer Lopez è pronta per il ritorno sul grande schermo con la pellicola Marry Me che la vedrà impegnata nel ruolo di protagonista, al suo fianco Owen Wilson e Maluma. Nelle scorse ore la cantante, attrice, ballerina, modella e imprenditrice (FOTO) ha regalato al pubblico uno sguardo inedito sul film attraverso un video condiviso sul suo canale YouTube che ha ottenuto più di 130.000 visualizzazioni.

Jennifer Lopez, le dichiarazioni su on my way approfondimento Marry Me, al cinema e contemporaneamente in streaming Dal successo come popstar alla conquista del favore del pubblico e della critica come attrice, nel corso degli anni Jennifer Lynn Lopez, questo il nome all’anagrafe, si è affermata come una delle celebrity più amate e popolari a livello mondiale. Dopo uno slittamento della distribuzione di Marry Me a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), la voce di Get Right è ora pronta per tornare nelle sale cinematografiche.

approfondimento Jennifer Lopez, pubblicato il videoclip del nuovo singolo On My Way Poco fa Jennifer Lopez, classe 1969, ha parlato del brano On My Way presente all’interno del film: “Credo che On My Way sia la canzone perfetta”. L’attrice si è poi pronunciata sul significato del brano: “Non capisco il motivo per il quale ho dovuto affrontare tutti questi guai, dolori, cuori spezzati e tutte queste cose ma ora ha senso perché ti ho incontrato, ora ha senso perché ho te e ora ha senso per noi”.

approfondimento Marry Me, il trailer del film con Jennifer Lopez e Owen Wilson La pellicola, come annunciato dall’account Instagram ufficiale, arriverà negli Stati Uniti d’America al cinema e in streaming su Peacock il giorno di San Valentino.

