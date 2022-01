Marry Me - Sposami, Jennifer Lopez e Maluma raccontano il film

“Marry Me – Sposami” è il titolo della nuova commedia musicale e romantica che arriverà nelle sale italiane in concomitanza con San Valentino. Nel cast Jennifer Lopez, Maluma e Owen Wilson. Ecco come gli attori raccontano la pellicola in 60 secondi Condividi

È grande attesa dopo la condivisione su YouTube di una breve clip in cui il cantautore colombiano Maluma e la pop star Jlo raccontano alcune scene del film. Entrambi saranno i protagonisti di “Marry Me – Sposami”, la commedia musicale e sentimentale che arriverà in tutti i cinema del mondo a partire dal prossimo 11 febbraio (in Italia da lunedì 14). Ecco il film riassunto in un minuto dalla coppia di musicisti.

“Marry Me – Sposami”, Jlo e Maluma raccontano il film approfondimento Marry Me, il backstage della pellicola con Jennifer Lopez “Siamo qui per raccontarvi la storia del nostro film ‘Marry Me’ in soli 60 secondi” ha esordito la pop star Jennifer Lopez nel video prontamente condiviso su YouTube, in cui appare al fianco di Maluma, al suo debutto nel mondo cinematografico. “Tutto comincia quando due superstars decidono di sposarsi in diretta sul palco di fronte a milioni di spettatori, mentre cantano la loro nuova hit ‘Marry Me’” ha continuato la cantante svelando in parte la sinossi del film, nei cinema e teatri del mondo a partire dall’11 febbraio. “Nel frattempo, Charlie Gilbert, un insegnante di matematica e papà single (interpretato da Owen Wilson) viene trascinato al concerto dalla sua migliore amica Parker”, prosegue la coppia. Ma “giusto un attimo prima che Kat si sposi, il mondo intero scopre che Bastian (il personaggio di Maluma) tradisce la futura moglie con la sua assistente”, “Così lei prende una decisione da donna saggia. Sceglie un fan tra la folla… e lo sposa al posto di Bastian!”. Di fronte alla decisione di Kat (Jennifer Lopez), Bastian perde il controllo e tutti si chiedono se realmente la donna rimarrà sposata con uno sconosciuto. Ma, soprendentemente, più Kat e Charlie passano del tempo insieme, più si accorgono di essere perfetti l’uno per l’altra. Fino a che, la cerimonia dei Grammy Awards per cui la cantante è canditata, sconvolgerà di nuovo le carte in tavola. E sembra che i due – la coppia formata da Kat e Bastian – vogliano davvero riprovarci.