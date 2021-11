Maluma, pubblicato il videoclip di Mama Tetema con Rayvanny

Maluma, la vittoria agli mTV EUROPE MUSIC AWARDS

Domenica 14 novembre la rapper statunitense Saweetie ha condotto gli MTV Europe Music Awards (FOTO) dal palco della Papp László Budapest Sportaréna. L’evento ha visto la premiazione degli artisti distintisi negli ultimi mesi, tra questi i Måneskin che hanno trionfato come Best Rock, la prima volta per l’Italia in una categoria internazionale.

Tra i vincitori della serata anche Maluma, premiato come Best Latin.