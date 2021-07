Maluma, il nuovo singolo è "Sobrio": testo

Il brano racconta la storia di una persona che, solo con qualche bicchiere in più, è in grado di trovare il coraggio per chiamare la sua ex e dirle che gli manca e che è dispiaciuto

Sobrio , scritto da Maluma insieme a Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Alejandro Robledo, Filly Andres Lima e Lenin Yorney Palacios , l’artista parla ancora una volta di una delusione d’amore ma , a differenza dell’atteggiamento presuntuoso di Papi Juancho nel singolo “HAWÁI”, questa volta dimostra un lato di sé più vulnerabile. In un’atmosfera dal sound melodico urban/pop, “Sobrio” racconta infatti la storia di una persona che è in grado di prendere coraggio per chiamare la sua ex e dirle che gli manca e che è dispiaciuto, solo dopo aver bevuto. Allo stesso modo, nel video ufficiale girato a Los Angeles da Jessy Terrero , vediamo Maluma annegare i suoi dispiaceri nell’alcool mentre vede la sua ex-ragazza , interpretata dalla top model israeliana Eden Fines , ad un appuntamento con la star dei reality Scott Disick . Solo bevendo riesce ad affrontarli, rendendosi ridicolo ma mantenendo in qualche modo il suo charme, come solo Maluma potrebbe fare. Nel videoclip, oltre al cameo di Disick , compare la cantante e rapper Saweetie , l’attore, cantante e modello Quincy Brown e la supermodella australiana Shanina Shaik. Maluma è in procinto di partire per il PAPI JUANCHO MALUMA WORLD TOUR , il suo primo tour dal vivo dall’inizio della pandemia. Il 5 marzo 2022 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) per l’unica tappa italiana. Per info e prevendite: www.ticketone.it – 0584.46477.

SOBRIO, IL TESTO



Quiero aprovechar, ya que estoy toma’o

Pa’ poder decirte todas las cosas que me he guarda’o

Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea

Y solo quería confirmar si aún eras mi niña

Lo siento

Es que sabes que me cuesta decir lo que siento, eh

Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento

En serio, pa’ pedir perdón tengo que estar ebrio



Ya que sobrio no me da (No, no, no, no)

Por eso te estoy llamando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue’ amando, lo he intenta’o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (No me da y no me da, yeah, yeah)

Por eso es que estoy tomando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue amando, lo he intenta’o



Bebé, perdón, sé que no son horas (¡Wuh!)

Pero es que el trago no colabora (Yeah)

Quiero saber si ríes o lloras (Eh)

Si andas acompañá’a o andas sola

Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte (Jejeje)

Estoy bebiendo, supuestamente pa’ olvidarte, yeah-yeah

Pero es obvio (Obvio)

Que me duela, que me tengas odio

Si a última hora no fui tan mal novio (Oh-oh; shit)

Te pienso borracho y lo escondo de sobrio (¡Wuh!)

Yo te quería para matrimonio (Honey)

Pero le estás dando a esto un velorio (Hey)

Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio



Ya que sobrio no me da (No, no, no, no)

Por eso te estoy llamando (Yeah-yeah)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue’ amando, lo he intenta’o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (No me da y no me da, yeah, yeah)

Por eso es que estoy tomando (Se)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue amando, lo he intenta’o



(Quiero aprovechar)

Yah-yah, yeah-yeah, jaja (Ya que estoy toma’o)

Pretty boy , baby

(Pa’ poder decirte todas las cosas que me he guarda’o)

Maluma, ba-ba-baby

que me he guarda’o

Once again (Sé que no son horas de llamar)

Dímelo, Edge, Edge (Pero te vi en línea)

Keityn

I love you, baby (Y solo quería confirmar si aún eras mi niña)

El baby de las babies

Ah, Maluma, baby

Muah