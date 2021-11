Maneskin, prevista esibizione dal vivo agli American Music Awards

Non si ferma l’onda di successo della band romana che dopo la vittoria nella categoria “Best Rock” agli ultimi EMA si prepara ad un’esibizione dal vivo durante la più importante serata di premiazione della musica americana. I Maneskin hanno annunciato nelle scorse ore su Twitter che si esibiranno agli American Music Awards 2021 , in onda dalla prestigiosa location del Microsoft Theatre di Los Angeles, la prossima domenica 21 novembre. Un fondamentale traguardo per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che non solo canteranno la hit “ Beggin’ ”, ma sono anche in corsa per aggiudicarsi il titolo di “Favorite Trending Song” con la stessa canzone.

I Maneskin ospiti degli AMA 2021

Continua quindi l’avventura oltreoceano della band capitanata da Damiano David che dopo la partecipazione agli show televisivi americani di Jimmy Fallon ed Ellen DeGeneres e all’apertura del concerto a Las Vegas dei Rolling Stones, è attesa come super-ospite agli American Music Awards 2021. La serata, in onda domenica 21 novembre dal Microsoft Theatre di Los Angeles, è presentata dalla rapper Cardi B e vedrà il gruppo italiano esibirsi al fianco di artisti affermati come BTS, Megan Thee Stallion, ma anche Olivia Rodrigo, Bad Bunny e molti altri. Cosa suoneranno? Protagonista sul palco a stelle e strisce sarà il rock e il groove di “Beggin’”, la cover dello storico brano di Frankie Valli e The Four Seasons, ormai da tantissime settimane nella Top 5 americana. Stando alle classifiche oltreoceano, i Maneskin hanno inoltre collezionato più di 750 milioni di stream su Spotify per la stessa canzone, che è diventata virale grazie a TikTok e che negli USA continua ad avere un successo che non si appresta a diminuire.