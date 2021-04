Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina nel film

Come riportato in esclusiva da Variety, Alfred Molina interpreterà nuovamente il Dr. Octopus, villain di Spider-Man 2 con protagonista Tobey Maguire

Cresce l’attesa per il nuovo capitolo della saga con protagonista Tom Holland , classe 1996. Nelle scorse ore Variety ha rivelato in esclusiva la presenza di Alfred Molina che a distanza di diciassette anni dalla prima volta torna a rivestire i panni dell’iconico Dr. Octopus .

Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina sarà il Dr. Octopus

L’attore britannico (FOTO) si prepara per portare nuovamente le avventure di Spider-Man sul grande schermo. Poco fa il magazine ha rivelato alcuni dettagli sulla nuova pellicola, la cui data di distribuzione negli Stati Uniti d’America è al momento fissata per la fine di quest’anno, più precisamente per il 17 dicembre 2021.

Il magazine ha intervistato in esclusiva Alfred Molina che ha confermato il suo ritorno nei panni del Dr. Octopus, villain del celebre Spider-Man 2 diretto da Sam Raimi e con protagonista Tobey Maguire: “Durante le riprese c'era stato detto di non parlarne con nessuno perché avrebbe dovuto essere un grande segreto, ma si sa, oggi c’è internet. E io mi definisco il peggiore di Hollywood nel mantenere i segreti!”.