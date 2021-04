Spider-Man: No Way Home: doppiatore spoilera ritorno di Tobey Maguire

Una nuova conferma dopo quella della controfigura di Andrew Garfield. I fan tornano a sperare, nonostante la smentita di Tom Holland Condividi:

Da tempo si discute della possibilità di vedere i tre attori che hanno interpretato l’uomo ragno al cinema riuniti in “Spoider-Man: No Way Home”. Un faccia a faccia tra Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

approfondimento Spider-Man: No Way Home, Tom Holland nella foto dal set Un’ulteriore conferma è giunta in merito, che ha fatto esplodere di gioia i fan sul web. Nonostante la smentita di Holland, gli appassionati non hanno mai perso le speranze di poter vedere l’attuale protagonista impegnato in un viaggio attraverso svariate dimensioni, così da ritrovarsi a contatto con altre versioni di sé.

approfondimento I migliori film da vedere ad aprile A confermare in maniera ufficiosa la presenza di Tobey Maguire è il suo doppiatore spagnolo. Stando a quanto riportato da “The Direct”, Roger Pera, doppiatore in Spagna del celebre attore, ha rivelato al canale YouTube “El Sotano del Planet” d’essere coinvolto nel progetto “No Way Home” per la distribuzione in lingua spagnola. A domanda diretta relativa al suo impegno lavorativo per il terzo film standalone del MCU, Pera ha spiegato d’essere stato sommerso da domande di questo tipo da parte dei fan sui social: “Sono in contatto con Sony e c’è stato un momento nel quale ho pensato che potesse essere una fake news, ma alla fine posso dire che si farà. Non so quando ma avremo modo di lavorarci”.