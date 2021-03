Spider-Man: No Way Home, Tom Holland nella foto dal set

“Spider-Man: No Way Home” è di certo la pellicola più attesa della nuova fase del MCU . Un titolo che si prepara a fornire al pubblico un bel po’ di elementi sui quali ragionare. Sarà ricco di personaggi, presenti e passati. Dal trio composto da Peter, MJ e Ned a Electro e Octopus, interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina.

Sul web spopolano le teorie dei fan in merito a questa terza pellicola, che sembra possa chiudere un ciclo. Le riprese, intanto, sono terminate, con Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon al centro di una foto di fine produzione. Ciò che salta subito agli occhi è l’aspetto del protagonista, che sembra davvero conciato male. Stando al trucco di scena sul suo volto, deve aver fronteggiato una battaglia ben più complessa di quella contro Mysterio di “Far From Home”.

Spider-Man: No Way Home sarebbe ispirato al fumetto "Happy Birthday"

Spider-Man: No Way Home, cosa sappiamo

Tante le ipotesi su “Spider-Man: No Way Home”, film cruciale della Fase 4 Marvel. Tutti attendono con ansia l’annuncio ufficiale (che potrebbe non giungere affatto) relativo alla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Le tre versioni cinematografiche dell’arrampicamuri potrebbero ritrovarsi sullo stesso set, anche se nessuno è stato in grado di ottenere anche un solo scatto nel corso delle riprese.