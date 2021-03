Spider-Man: No Way Home, il nuovo costume di Tom Holland: FOTO

Il tanto atteso terzo film stanalone arriverà al cinema il 16 dicembre 2021 e avrà un collegamento con “WandaVision” Condividi:

La produzione di “Spider-Man: No Way Home” è ancora in corso, il che consente ai fan di apprezzare sempre nuovi scatti dal set. Tutto ciò, insieme con il materiale ufficiale, offre un’anteprima intrigante di quanto accadrà sul grande schermo il 16 dicembre 2021.

approfondimento I migliori film da vedere a marzo L’ultima novità giunta sui display degli appassionati di Tom Holland è il nuovo costume che l’attore indosserà in alcune scene del terzo capitolo standalone dedicato all’arrampicamuri. Si tratta del secondo per lui, dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”.

Spider-Man: No Way Home, cosa sappiamo approfondimento WandaVision, nuovi film e serie TV Marvel collegati allo show Tanti i rumors relative a “Spider-Man: No Way Home” ma, per quanto sorprendente, Tom Holland non ha ancora offerto spoiler succulenti. Marvel e Disney, per ora, non hanno diffuso una sinossi ufficiale. Ciò lascia spazio ai tanti rumors e alle ipotesi dei fan.



approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo Torneranno svariati personaggi in questo capitolo, come Electro, interpretato ancora una volta da Jamie Foxx. La sua presenza ha aperto le porte all’ipotesi di un multiverso. Potrebbero esserci, dunque, anche Tobey Maguire e Andrew Garfield? Questo è ciò che in molti credono accadrà, anche grazie a un’immagine diffusa da Foxx sul proprio profilo Instagram. Per annunciare il ritorno del suo Electro ha mostrato un disegno con tre Spider-Man l’uno di fianco all’altro.