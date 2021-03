WandaVision, nuovi film e serie TV Marvel collegati allo show

Il collegamento più importante nella Fase 4 del MCU è quello tra Scarlet Witch e Doctor Strange in “The Multiverse of Madness”

La conclusione di “WandaVision” ha aperto nuovi scenari davvero intriganti. Inutile dire che questo articolo rientri nella categoria Spoiler Alert . Ad oggi non sono previste nuove stagioni, il che lascia intendere il senso di questi episodi. L’obiettivo era quello di offrire uno show sorprendente, che fosse in grado di dare nuova linfa a “Age of Ultron”, gettando le basi per la nuova narrativa legata a Scarlet Witch .

Creare un preambolo di questo genere in un film avrebbe costretto la produzione a un enorme sacrificio in termini di minutaggio. In questo modo, invece, è come se fosse stato offerto ai fan un’intera pellicola sulle “origini” del celebre personaggio. Wanda ha finalmente avuto lo spazio che meritava e lo script ha avuto la maturità necessaria per proseguire l’analisi sull’accettazione del lutto fino alla fine, togliendole d’un tratto tutto ciò che aveva faticosamente conquistato, seppur illusoriamente. I minuti finali, però, aprono le porte a nuove possibilità. Ecco dunque i progetti futuri del MCU direttamente connessi con quanto visto su Disney+.

In molti si aspettavano la comparsa di Benedict Cumberbatch in “WandaVision”. Il riferimento al suo Doctor Strange è palese nei minuti finali dello show. Si vede, infatti, Wanda impegnata in una proiezione astrale. La strega è alla ricerca di un modo per riavere la propria famiglia, conducendola nel piano del reale, senza doverla più intrappolare all’interno di un universo fittizio. Il rapporto con Strange sarà importante, come aveva lasciato intendere Kegin Feige . È possibile, dunque, che vi sia spazio per Elizabeth Olsen in “The Multiverse of Madness”.

Spider-Man: No Way Home

Questo film promette d’essere un vero e proprio punto di svolta nella Fase 4 del MCU. La stessa Elizabeth Olsen ha confermato come il suo personaggio sia presente nella pellicola. Non ha, però, ancora girato la propria scena. Spazio, inoltre, per Cumberbatch, confermato da tempo. Da capire se i due avranno un primo e prolungato faccia a faccia in questo titolo o in “The Multiverse of Madness”.

Captain Marvel 2

“WandaVision” ha inoltre lanciato la nuova trama legata a Monica Rambeau. La donna ha ottenuto dei sorprendenti poteri e nel finale della serie TV la si vede iniziare il proprio viaggio verso lo spazio. Non è dato ancora sapere quale sia il suo rapporto con Carol Danvers. Monica potrebbe essere risentita perché l’ex amica di sua madre è poi svanita nel nulla. Nulla è stato rivelato in merito ma di certo i due personaggi si ritroveranno in “Captain Marvel 2”. La pellicola potrebbe vedere Rambeau sottoporsi a un addestramento, al fine di capire la reale estensione dei suoi poteri.