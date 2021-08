Spider-Man: No Way Home: il trailer leak online

Poche ore fa è comparso in rete il video che preannuncia cosa vedremo nella pellicola che uscirà il 17 dicembre, tuttavia non si tratta del trailer ufficiale bensì di quello pirata. Il filmato trafugato è stato eliminato da Sony e Disney ma sui social network molti utenti continuano a proporlo, infrangendo la legge e non rispettando il lavoro di tutti coloro che hanno partecipato al film. È probabile che venga anticipata la diffusione del video ufficiale - atteso per oggi al CinemaCon - per arginare quello leak

Poche ore fa è stato pubblicato in rete il trailer leak Spider-Man: No Way Home. Non il video ufficiale che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola che uscirà nelle sale cinematografiche il 17 dicembre, bensì un deprecabile filmato pirata, trafugato e diffuso online senza detenerne i diritti e senza il permesso di chi li detiene, ovviamente.



L'intervento di Sony Pictures e Disney è stato praticamente immediato: hanno subito eliminato gli svariati video piratati dal web, tuttavia quelle immagini sono state viste da molti utenti. Fortunatamente in Italia era notte fonda, quindi i fan italiani non hanno rischiato di vederlo per sbaglio e non si sono così rovinati l'attesa e il momento.



Secondo quanto riporta l'Hollywood Reporter, Sony avrebbe rapidamente bloccato i vari video comparsi in rete. Tuttavia i software atti a monitorare le infrazioni del copyright non sono una garanzia al 100%, soprattutto se sui social network tanti utenti ritwittano e ripostano i contenuti.



Per questo motivo le immagini trafugate di Spider-Man: No Way Home si riescano a trovare ancora online, ripubblicate da parte di chi le ha trovate poche ore fa in rete (su Twitter Spider-Man è tuttora di tendenza).

Noi scegliamo di non mostrarvele in quanto innanzitutto si tratta di un reato, ma c'è anche dell'altro. L'amore per la settima arte e il rispetto di tutti quei lavoratori che hanno lavorato per questo progetto e che si sono visti trafugare il trailer, con la conseguenza di aver bruciato il momento tanto atteso della diffusione di quello ufficiale, non ci permette di mostrarvi quelle immagini. E se anche voi amate il cinema e rispettate il lavoro altrui, non cercatele in rete.



Anche perché è molto probabile che tra pochissimo Sony Pictures e Disney decidano di pubblicare il trailer ufficiale, anticipandone l'uscita per arginare la diffusione del video leak.