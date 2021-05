Spider-Man: No Way Home, sarà Willem Dafoe il villain principale?

“Spider-Man: No Way Home” vedrà per la terza volta Tom Holland nei panni dell’amato Uomo Ragno in uno standalone dedicato al personaggio. Un capitolo che promette grandi sorprese e probabilmente condurrà l’eroe all’interno del tanto chiacchierato Multiverso della Fase 4 del MCU.

Tutto ciò ha ovviamente dato il via a numerose speculazioni. Il film potrebbe essere ispirato al ciclo a fumetti “ Happy Birthday ”, considerando come in questo via sia il coinvolgimento di Doctor Strange (confermata la presenza di Benedict Cumberbatch in ‘No Way Home’). Il protagonista potrebbe muoversi tra versioni parallele della nostra Terra, incontrando altri Spider-Man, nello specifico Maguire e Garfield. Quest’ultimo ha però negato d’essere coinvolto e lo stesso ha fatto Emma Stone , interprete di Gwen Stacy. I fan, però, non si arrendono e sperano in voluti depistaggi da parte degli attori, così da garantire una genuina sorpresa in sala.

Confermati due personaggi provenienti da precedenti pellicole di “Spider-Man”. Si tratta di Electro, interpretato da Jamie Foxx in “The Amazing Spider-Man 2”, con protagonista Andrew Garfield . Il secondo è invece Dottor Octopus, interpretato da Alfred Molina in “Spider-Man 2” di Sam Raimi, con protagonista Tobey Maguire .

Nel corso del suo podcast, il giornalista Jeff Sneider, di “Collider”, ha spiegato come il Goblin di Willem Dafoe possa far ritorno in “Spider-Man: No Way Home”, ricoprendo addirittura un ruolo da antagonista principale. Un’indiscrezione confermata anche Grace Randolph, autrice di fumetti e conduttrice.

Ancora un personaggio proveniente dalle precedenti produzioni. Ancora un villain, il che spinge in tanti a ritenere credibile un progetto dedicato ai Sinistri Sei, come riporta Sneider. Spazio dunque, se tutto ciò fosse confermato, a un gruppo di super criminali composto da alcuni dei seguenti personaggi: Electro, Dottor Octopus, Goblin, Morbius, Avvoltoio, Venom, Uomo Sabbia, Rhino e Lizard. Per ora non si tratta d’altro che di rumor, destinati ad aumentare fino al 17 dicembre 2021, data d’uscita americana del nuovo film dell’Uomo Ragno.

Venom e Spider-Man, c’è un piano

Stando alle ultime notizie, vi sarebbe un piano in casa Sony per collegare la storyline di Spider-Man a quella di Venom. L’indiscrezione è giunta da Sanford Panitch, presidente del Sony Pictures Motion Picture Group.

Intervistato da “Variety”, ha parlato dello “Spidey-Verse”. Per il momento lo sguardo è rivolto a pellicole ambientate nel mondo dell’Uomo Ragno, pur non coinvolgendolo direttamente. Basti pensare a “Venom 2 – La furia di Carnage”, in uscita ad autunno 2021, e “Morbius”; in arrivo al cinema il 21 gennaio 2022: “Aspettate di vedere il prossimo ‘Venom’. Non vi mancherà Spider-Man. Sarebbe eccitate se si incontrassero, vero?”. L’arrampicamuri potrebbe diventare il primo eroe totalmente condiviso tra Marvel e Sony, che hanno siglato un accordo per evitare rischi di cancellazioni come avvenuto qualche anno fa.

Panitch ha inoltre aggiunto: “C’è un piano, per davvero. Ora credo sia tutto più chiaro. Le persone iniziano a capire dove stiamo andando. Quando uscirà ‘No Way Home’ verrà rivelato molto altro”. Il terzo capitolo standalone con Tom Holland potrebbe dunque vederlo muoversi agevolmente tra i due mondi produttivi. Un unicum davvero intrigante per i fan.