Spider-Man: No Way Home, un tweet "annuncia" Andrew Garfield

Il 17 dicembre 2021 arriverà al cinema il terzo capitolo della saga con Tom Holland, che ha ufficialmente smentito la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire

“Spider-Man: No Way Home” potrebbe rivelarsi uno dei titoli più importanti del MCU, dalla sua nascita a oggi. Il motivo è da rintracciare nell’introduzione del multiverso, che potrebbe stravolgere gli equilibri della complessa narrativa che unisce film e serie TV nel mondo Marvel-Disney.

Non è ufficiale il fatto che il Peter Parker di Tom Holland possa ritrovarsi a muoversi da una dimensione e l'altra, ovvero tra differenti versioni della Terra, ma gli indizi non mancano. Torneranno svariati attori provenienti da film precedenti dedicati all'uomo ragno e tra questi potrebbero esserci anche Tobey Maguire e Andrew Garfield. Anche in questo caso non vi sono conferme ufficiali. Qualcosa è cambiato, però, per quanto concerne il protagonista di "The Amazing Spider-Man". Un tweet galeotto potrebbe aver svelato la presenza dell'attore. Fino a oggi la produzione e il cast hanno svolto un ottimo lavoro. Non è spuntata alcuna foto dei due sul set, con Tom Holland che smentito il tutto. Una segnalazione online sottolinea, però, come la controfigura di Tom Holland e quella di Andrew Garfield siano sullo stesso set.

Un'informazione preziosa che giunge dall'account di William Spencer, stunt-double di Garfield nei film targati Sony dedicati all'uomo ragno. In un suo post atto a descrivere una giornata di lavoro sul set, è stato taggato lo stunt di Holland. Un piccolo dettaglio che potrebbe spalancare le porte di un grande annuncio. A ciò si aggiunge il fatto che Spencer avrebbe reagito con un cuoricino d'approvazione al tweet di un utente, il quale gli ha posto una domanda diretta: "Sei sul set di 'Spider-Man: No Way Home'?". Il tutto potrebbe ridursi a una semplice coincidenza, anche se pare difficile pensare che la controfigura di Tom Holland si destreggi tra due set differenti, proprio durante le riprese del terzo capitolo della saga Marvel.