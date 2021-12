Spider-Man: No Way Home supera un miliardo di dollari di incassi

Stando anche a quanto rilanciato dal magazine Coming Soon, Spider-Man: No Way Home è divenuto il primo film a superare un miliardo di dollari al botteghino dall’inizio della pandemia Condividi

Non si arresta il successo planetario della pellicola con protagonista Tom Holland. Come riportato da Coming Soon, Spider-Man: No Way Home è riuscito nella storica impresa di superare un miliardo di dollari al botteghino internazionale divenendo il primo lavoro a fare ciò in era Covid.

Spider-Man: No Way Home, IL NUOVO primato approfondimento Spider-Man No Way Home: il cast del film (SPOILER) L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha drasticamente colpito e rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento, tra i settori maggiormente colpiti troviamo quello della settima arte. Dopo una lunga attesa, Spider-Man: No Way Home ha finalmente fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche riscuotendo immediatamente un successo straordinario.

approfondimento Spider-Man: No Way Home, la recensione del film La pellicola diretta da Jon Watts ha subito conquistato il favore del pubblico e della critica balzando in vetta alle classifiche degli incassi in varie parti del mondo. Nelle scorse ore Spider-Man: No Way Home ha conquistato un nuovo storico primato, come rilanciato anche dal magazine Coming Soon. Infatti, la pellicola ha superato la cifra record di un miliardo di dollari al box-office diventando così la prima produzione a fare ciò dall’inizio della pandemia; inoltre, tale risultato ha reso il film il maggior incasso del 2021.

Spider-Man: No Way Home, la sinossi approfondimento Spider-Man: No Way Home, scena iniziale: easter egg su Hawkeye. VIDEO Alcuni giorni fa, Sony Pictures Italia ha pubblicato la trama ufficiale della pellicola: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più” .