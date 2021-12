Spider-Man, Zendaya preoccupata per Tom Holland: "E se soffocasse?"

L'attrice teme per i rischi legati al costume che indossa il collega e partner: "Quella maschera è un pezzo unico, non se la può togliere". E c'è chi le dà ragione. Intanto lui si dispiace per una scena tagliata dal film

MJ teme per la vita di Peter Parker. E no, non è una scena del prossimo Spider-Man: No Way Home, in arrivo al cinema il 15 dicembre, ma una reale preoccupazione che Zendaya nutre per la salute del collega e fidanzato Tom Holland. La causa di questo pensiero cupo è da ricercarsi nel costume che l’attore indossa quando interpreta l’Uomo Ragno, un costume iconico, bellissimo, ma anche terribilmente stretto. Ovviamente Tom Holland respira bene quando lo indossa, ma se per caso, mentre salta da un grattacielo di New York all’altro, gli venisse la nausea e restasse soffocato dal suo stesso vomito?