Spider-Man: No Way Home, data di acquisto delle prevendite in Italia

Spider-Man: No Way Home, le prevendite record in USA

Le prevendite negli Stati Uniti hanno aperto lunedì 29 novembre. “I nostri sensi di ragno si sono attivati… i biglietti di Spider-Man: No Way Home saranno messi in vendita il prossimo Spider-Lunedì, 29 novembre, impostate i promemoria per ricordarvi di acquistare il vostro biglietto per i cinema AMC” il comunicato su Twitter. L'entusiasmo dei fan non si è fatto attendere: “Spider-Man: No Way Home” ha mandato letteralmente in crash tutti i siti dei distributori americani dopo un minuto dall'apertura delle prevendite, facendo registrare il più alto numero di preorder di sempre alle spalle di “Avengers: Endgame” del 2019, incassando un totale di 40 milioni di dollari al 30 novembre 2021. Molti biglietti sono stati acquistati dai rivenditori, che hanno iniziato a rilanciarli su altri siti di compravendita a prezzi esagerati. Uno di questi ha raggiunto la base d'asta di 25mila dollari, mentre altri si possono addirittura acquistare a prezzi tra i 500 dollari e i 10mila. “'Spider-Man: No Way Home' promette di avvolgere un arco intorno a 20 anni di film di Spider-Man, e l’attesa è alle stelle con i fan ansiosi di vedere come si concluderà la trilogia di Homecoming di Tom Holland”, ha affermato il direttore editoriale di Fandango Erik Davis. Per poi aggiungere: “Il film più atteso della stagione promette di riservare sorprese a tutti i livelli e il 17 dicembre non arriverà mai abbastanza presto”.