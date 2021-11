Spider-Man: No Way Home, il nuovo trailer del film con Tom Holland

È finalmente stato pubblicato il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home. Un filmato a dir poco spettacolare, ricco di scene inedite, che regala allo spettatore una visione differente su quanto accadrà nel film, al cinema da dicembre 2021.

L’ultima avventura di Tom Holland nel celebre costume, almeno per quanto riguarda questa trilogia, promette davvero scintille. La data d’uscita è stata anticipata, seppur di poco. In Italia Spider-Man: No Way Home arriverà il 15 dicembre 2021 , ovvero due giorni prima rispetto agli Stati Uniti.

Spider-Man: No Way Home, trailer

É chiaro fin da subito come in questo terzo capitolo standalone dedicato allo Spider-Man di Tom Holland ci sarà maggior spazio per MJ e Ned, ovvero Zendaya e Jacob Batalon. Il gruppo si metterà all’opera per riuscire a fronteggiare il pericolo che incombe su New York. È anche possibile vederli tutti insieme confrontarsi animatamente con Doctor Strange dopo il disastro che sta per abbattersi su tutti loro.

Non sarà Peter Parker a viaggiare nel Multiverso, come si sarebbe potuto pensare inizialmente. Saranno invece i vari nemici di Spider-Man di differenti dimensioni a raggiungerlo. È come se tutti loro fossero guidati da un destino comune, che li spinge sugli stessi binari, che conducono a una battaglia con l’Uomo Ragno.

Spazio dunque a Electro, Sandman, Green Goblin, Lizard e quello che parrebbe essere New Goblin. Maggior rilevanza viene però data a Doc Ock. Il personaggio di Alfred Molina non è rappresentato soltanto in veste da combattimento. Lo scontro con Peter viene mostrato ma durante lo stesso si rende conto della differente identità dell’eroe. Qualcosa pare dunque cambiare. In una scena lo si vede parlare serenamente con Spidey, MJ e Ned, rivelando il proprio nome e probabilmente confrontandosi con loro su quanto accaduto.