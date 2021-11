Spider-Man: No Way Home, “confermati” Tobey Maguire e Andrew Garfield

Mancano poco più di due settimane al debutto in sala di “Spider-Man: No Way Home”, l'attesa pellicola di Jon Watts con Tom Holland e Zendaya . Tutti gli interrogativi che attanagliano i fan della saga stanno finalmente per avere una risposta.

L'indiscrezione su Twitter

approfondimento

Tom Holland e Zendaya: le foto della nuova coppia

Il set di “Spider-Man: No Way Home” deve essere stato più affollato che mai stando alle ultime informazioni diffuse in rete. Daniel Richtman, responsabile del profilo Twitter Binge Watch This che si occupa di film e serie tv rilanciando informazione piuttosto affidabile perché realizzata da veri e propri insider, ha twittato delle interessantissime notizie sulla terza pellicola della trilogia con Tom Holland.

Il tweet rivela che nel nuovo film gli storici volti di Spider-Man si divideranno ben trenta minuti di presenza sul totale della durata del film, un tempo notevole se paragonato a quella degli altri personaggi della storia. Il villain Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, in “Spider-Man: Far From Home” è apparso per un totale di ventuno minuti e stessa sorte è toccata ad alcuni personaggi principali in altre blasonate pellicole. Per fare un raffronto, il personaggio di Thor, interpretato da Chris Hemsworth, ad esempio, ha ottenuto ventuno minuti di scene in “Avengers: Endgame”; in quello stesso film Iron Man, l'attore Robert Downey Jr, compariva per trentacinque minuti e Captain America, lo statunitense Chris Evans, per trenta.