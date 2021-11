Spider-Man: No Way Home, pubblicato un nuovo trailer del film

Spider-Man: No Way Home è senza ombra di dubbio uno dei film più attesi dal pubblico di tutto il mondo. Nelle scorse ore il profilo Twitter di Sony Pictures UK ha pubblicato un nuovo breve trailer del lavoro diretto da Jon Watts .

Spider-Man: No Way Home, il nuovo trailer del film con Tom Holland

Alcuni giorni fa Sony Pictures Italia ha distribuito il trailer ufficiale alzando così definitivamente il sipario sul film, in arrivo sul grande schermo in Italia il 15 dicembre.

Il testo poi riporta: “Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso”.