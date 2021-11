Spider-Man: No Way Home, la prima locandina del film Marvel

Rilasciato il primo poster ufficiale del cinecomic che uscirà al cinema in Italia il 16 dicembre. Una locandina che svela alcuni indizi su quali saranno i villain del film Condividi

Spider-Man: No Way Home, il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU) ha finalmente una locandina ufficiale. co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony, si tratta del sequel di Spider-Man: Far from Home (2019). Diretti da Jon Watts. Scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers, il cinecomic ha come protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker / Spider-Man, affiancato da Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. L’uscita al cineme è prevista per il 16 dicembre

Spider-Man: No Way Home, la trama del film approfondimento Spider-Man, la nuova foto ufficiale dal film No Way Home Quello che sappiamo finora di Spider-Man: No Way Home è che, pr la prima nella storia cinematografica dell’uomo ragno, il nostro amichevole eroe di quartiere è stato smascherato . Infatti, nella scena post-credits di Spider-Man: Far From Home, Mysterio , prima di morire per mano dell'Arrampicamuri, ha rivelato a tutti l'identità di Spider-Man per la gioia di J. Jonah Jameson del Daily Bugle. Peter Parker, quindi non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Spider-Man: Non Way Home, la prima locandina ufficiale