Spider-Man, Sony e Marvel Studios al lavoro per una nuova trilogia

Da tempo ormai i fan della Marvel non fanno altro che parlare di Spider-Man: No Way Home. Nell’ultimo periodo però si è fatto anche riferimento al possibile addio di Tom Holland al personaggio. L’attore è in una fase cruciale della propria carriera e vita e sta valutando cosa fare nel prossimo futuro.

approfondimento Spider-Man: No Way Home, “confermati” Tobey Maguire e Andrew Garfield Ha ben spiegato come non si veda ancora legato a questa parte al compimento dei suoi 30 anni. Spera per allora in un’evoluzione della propria carriera. Non sa neanche, a dire il vero, se vorrà fare l’attore per sempre. Tempo fa paventava anche l’ipotesi di dedicarsi alla regia. Al di là dei suoi progetti, però, l’addio a Peter Parker non è di certo dietro l’angolo. La notizia che però giunge da Sony e Marvel è di quelle in grado di strappare un sorriso a tutti gli appassionati dell’MCU. È ufficiale: ci sarà una nuova trilogia di Spider-Man.

Spider-Man, nuova trilogia approfondimento Spider-Man: No Way Home, pubblicato un nuovo trailer del film Il successo dello Spider-Man di Tom Holland è sotto gli occhi di tutti. Ogni apparizione di questo nuovo Peter Parker nei vari progetti dell’MCU ha esaltato gli spettatori. Convincente anche la scelta di Zendaya, oggi fidanzata con l’attore, nei panni di una MJ totalmente rinnovata e ripensata dal punto di vista della scrittura del personaggio. Amy Pascal, business executive e produttrice della trilogia di Spider-Man dell’MCU, ha spiegato in maniera chiara come non si sia ancora giunti al passo d’addio di Tom Holland per questo franchise: “Spider-Man: No Way Home non è l’ultimo film che realizzeremo con Marvel, né l’ultimo film di Spider-Man. In questo momento ci stiamo preparando per una nuova pellicola sul personaggio con Tom Holland. Un film al quale pensiamo come l’inizio di una nuova trilogia. Abbiamo completato la prima ed è tempo di iniziare la seconda”.