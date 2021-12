Matteo Berrettini nello spot di Spider-Man: No Way Home

I grandi risultati ottenuti sul campo di tennis hanno aumentato enormemente la fama di Matteo Berrettini, oggi uno dei tennisti più famosi d’Italia. A decretarne lo status è una partecipazione straordinaria a uno spot di Spider-Man: No Way Home .

Anche lui, come il Peter Parker interpretato da Tom Holland, si è ritrovato a fare i conti con il Multiverso. D’un tratto, nel corso di un cambio di campo, eccolo faccia a faccia con un atleta degli anni ’70. Non capisce proprio come stia accadendo. Lo si sente poi dire: “Chi ha lasciato aperto il Multiverso?”. Dubbioso, guarda in alto e vede Spider-Man in tribuna: “Te pareva”. Un divertente siparietto che prepara i fan all’inizio della prevendita dei biglietti per il terzo film Marvel con protagonista Tom Holland .

Spider-Man: No Way Home, data di acquisto delle prevendite in Italia

Spider-Man: No Way Home, trama e cast

approfondimento

Spider-Man: No Way Home, il nuovo trailer del film con Tom Holland

Mysterio ha fatto in modo che il mondo conoscesse la reale identità di Spider-Man al termine di Far From Home. Da allora la vita di Peter Parker non è più stata la stessa. C’è chi lo ritiene un eroe e chi un assassino. La machera è caduta e non c’è modo di rimetterla, o forse sì?

Peter si rivolge a Doctor Strange per avere una soluzione. Lui prova a spiegargli che, per quanto complesso, esiste un incantesimo in grado di riavvolgere gli eventi, di fatto cancellando la rivelazione. Ciò andrebbe però a comprendere anche la nuova relazione vissuta con MJ. Lei sa tutto di lui e Peter non intende perdere quanto duramente ottenuto. È innamorato e così interviene e ostacola la formula, generando un caos che spinge nella sua realtà dei villain di altri universi.

Sono tutti a caccia di Peter Parker, anche se ben presto si renderanno conto di cosa sta accadendo. Il primo, stando al trailer, è Doctor Octopus, particolarmente sorpreso dal non trovarsi faccia a faccia con Tobey Maguire. Sia lui che Andrew Garfield sono i grandi attesi di questo terzo film. In molti danno per scontata la loro presenza, nonostante le smentite. Vi sono stati anche dei leak, che alcuni ritengono ritoccati. Non resta che aspettare il 15 dicembre 2021, quando il film arriverà in sala in Italia.

Ecco il cast di Spider-Man: No Way Home: