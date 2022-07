Thor: Love and Thunder, Natalie Portman. VIDEO

Natalie Potman è a Roma per presentare il nuovo "Thor: Love and Thunder" di cui è protagonista insieme a Chris Hemsworth. Una storia tutta la femminile per la quale ringrazia il regista, Taika Waititi, per aver scelto "me, una donna di 40 anni, ebrea e alta 1.60m!".

Anche il Dio del Tuono può essere in crisi d'identità, specialmente se come Thor, esiste da parecchi anni. E' con queste premesse che il regista Taika Waititi presenta il nuovo film Marvel “Thor: Love and Thunder”.

Una crisi che poi, come capita a tutti, è scatenata dalla mancanza d'amore e dal rimpianto di aver perso Jane Foster, che non è nè Jodie Foster e nemmeno Jane Fonda, come si gioca nel film.

Si perché la pellicola torna anche con un segno distintivo voluto proprio dal regista: la comicità. E così capita che Chris Hemsworth si imbatte in un'avventura cosmica contro il terribile Christian Bale, ossia il Macellatore degli Dèi, e per farlo al suo fianco ci sarà l'amata Natalie Portman, ex fidanzata e ora in possesso del suo martello magico. Il tutto costellato da battaglie e divinità, anche loro, in crisi d'identità. Per fortuna ci saranno i bambini di Asgard a dare speranza per un futuro fatto di "amore e tuoni".

La pensa così anche Natalie Portman, venuta a Roma per presentare questo nuovo capitolo

Natalie è bello vederti rivestire nuovamente i panni di Jane Foster. Cosa ti è piaciuto maggiormente di questo nuovo capitolo?

“Ho preso parte a un film che come prima cosa è molto divertente, in una maniera che davvero non ti aspetti. Inoltre indaga i diversi tipi di amore che possiamo provare, come quello tra amici, amanti, o genitori e figli, ma anche quello per se stessi. Per quanto riguarda invece il mio personaggio, adoro il fatto che da un lato sia una supereroina per cui è molto tosta e dura ma dall'altro lato è anche molto vulnerabile e questa sua debolezza me la rende più interessante e la sento più vicina a me”.

Credi che questo aspetto di ironia e di humor presente nel film, e sul quale lo stesso regista Taika Waititi puntava particolarmente, possa contribuire a rinnovare e rinfrescare il genere dei film dei supereroi?

“Questi film naturalmente si basano sui fumetti, che sono a loro volta molto divertenti, molto “sopra le righe” direi, quindi la leggerezza la troviamo già in partenza. Inoltre credo che in questo periodo storico che stiamo vivendo abbiamo tutti bisogno di ridere e di ricordare l’importanza terapeutica della risata”.