Batman, Christian Bale: “Potrei tornare solo per un altro film di Nolan”

Per gli amanti di Batman , l’Uomo Pipistrello eroe di Gotham City, arrivano alcune dichiarazioni che potrebbero far sognare un gradito ritorno. In un’intervista concessa lunedì 27 giugno a Screenrant, per parlare soprattutto del suo ultimo film Thor: Love and Thunder (in uscita in Italia il prossimo 6 luglio), Christian Bale ha aperto alla possibilità di tornare a vestire i panni di Bruce Wayne/Batman.

La condizione di Christian Bale per tornare a interpretare Batman

Durante la sua intervista, Christian Bale ha dichiarato che la condizione essenziale per accettare un eventuale ritorno come Batman è che il film sia diretto da Christopher Nolan, autore della Trilogia del Cavaliere Oscuro tra il 2005 e il 2012. Christian Bale, inoltre, ha rivelato che aveva già parlato in passato con il regista in merito allo sviluppo che avrebbe dovuto avere la storia del loro Batman, essendo concordi sul fatto che tre film sarebbero stati sufficienti per raccontare tutto quello che avevano in mente. A distanza di 10 anni dall’ultimo film, però, ecco l’apertura dell’attore in merito a una nuova interpretazione di Batman. Tempistiche e certezze a riguardo, ovviamente, non ve ne sono anche perché lo scorso 4 maggio è uscito il reboot della saga The Batman con protagonista Robert Pattinson. Un film che ha riscosso un enorme successo e del quale è stato annunciato già un sequel, con la possibile creazione di una trilogia. Pertanto, qualora effettivamente si concretizzasse l’idea di rivedere Bale nei panni di Batman diretto da Christopher Nolan, si dovrà aspettare almeno qualche anno. Per il momento, comunque, i fan di Christian Bale potranno vederlo al cinema con Thor: Love and Thunder a partire dal prossimo 6 luglio, dove interpreterà Gorr il macellaio degli dei, uno degli antagonisti principali della pellicola.