Megalopolis, Christian Bale potrebbe prendere il posto di Oscar Isaac

L'attore gallese sarebbe stato contattato direttamente dal regista per il progetto su cui è al lavoro da quasi 40 anni. A rivelarlo alla stampa canadese, Robert Duvall

Dopo l’abbandono del progetto da parte di Oscar Isaac, annunciato qualche settimana fa, nel cast di Megalopolis potrebbe arrivare presto una nuova star: Christian Bale. Il grande progetto di Francis Ford Coppola continua a far parlare di sé sebbene ancora non ci sia nessuna notizia ufficiale sulla sua eventuale produzione. Un sogno, il film della vita di un grande regista, che al momento non ha ancora un produttore, ma che sembra già avere un cast.

Le parole di Duvall leggi anche Coppola a Bologna: Megalopolis come Apocalypse Now Questo cast ha perso un pezzo importante con Oscar Isaac, ma secondo quanto riportato da Robert Duvall alla testata canadese The Gate, Francis Ford Coppola si sarebbe mosso subito per la sostituzione, precettando un’altra grande star di Hollywood, nientemeno che Christian Bale. Nell’intervista non viene precisato che si tratti effettivamente del ruolo lasciato vacante da Isaac, ma la logica sembrerebbe portare verso quella direzione. “È un meraviglioso giovane attore – ha detto Duvall nell’intervista – credo che Coppola lo abbia contattato per il ruolo di protagonista in questo gigantesco film”.

MEGALOPOLIS, IL CAST leggi anche Incontro tra James Gunn e Francis Ford Coppola per parlare di cinema Se tutto dovesse andare in porto, Bale potrebbe unirsi a un cast già ricchissimo che si avvarrebbe anche dei nomi di star come Cate Blanchett, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, Zendaya, Jon Voight, Forest Wihtaker e James Caan. Di recente Francis Ford Coppola ha avuto una chiacchierata con James Gunn, a casa del regista di The Suicide Squad. I due avrebbero parlato anche di Megalopolis, che Gunn ha detto di non vedere l’ora di poter ammirare.

MEGALOPOLIS, IL PROGETTO DELLA VITA DI FRANCIS FORD COPPOLA leggi anche Il Padrino, il capolavoro di Coppola compie 50 anni: le cose da sapere Megalopolis è un progetto che Coppola culla da quasi 40 anni e che sembra ora sul punto di poter essere realizzato. Un kolossal in pieno stile anni ’30, ma ovviamente in chiave moderna, un racconto di un progetto utopistico per la rinascita di una New York distrutta da una catastrofe naturale, che riverbera echi dell’Impero Romano. Con Coppola. Tra gli attori coinvolti dovrebbero esserci Cate Blanchett, Oscar Isaac, Forest Whitaker, Jon Voight. Tra i nomi fatti, anche quelli di Jude Law e Jessica Lange. Il budget si aggirerebbe tra i 100 e i 120 milioni di dollari, col regista che si è detto pronto a cofinanziare coi suoi risparmi il progetto.