The Batman 2, annunciato ufficialmente il sequel con Robert Pattinson

Durante il CinemaCon in corso a Las Vegas, il regista Matt Reeves ha annunciato ufficialmente il sequel di The Batman, con Robert Pattinson che vestirà per la seconda volta i panni dell’Uomo-Pipistrello

Il 3 marzo scorso è uscito in Italia The Batman, il nuovo film legato alle avventure dell’Uomo-Pipistrello più famoso della storia, in un capitolo completamente slegato dal DC Universe. Protagonista Robert Pattinson , l’ex Edward Cullen di Twilight, che ha impersonato l’eroe di Gotham City ricevendo delle critiche più che positive. La pellicola di Matt Reeves ha guadagnato al botteghino circa 800 milioni di dollari, numeri che inevitabilmente hanno spinto i fan a domandarsi se fosse in cantiere un sequel.

L’annuncio di Matt Reeves: “The Batman 2 si farà”

In occasione del CinemaCon, rassegna cinematografica dedicata ai proprietari di cinema in corso al Ceasar’s Palace di Las Vegas dal 25 aprile al 28 aprile, il regista di The Batman ha ufficialmente annunciato che le avventure di Robert Pattinson come Uomo-Pipistrello continueranno con un sequel. A riguardo, Matt Reeves si è limitato a dire ai presenti: “Ogni momento di questo viaggio è stato emozionante per me come regista e grande fan di questo personaggio e sono entusiasta di poter tornare in questo mondo, ma avremo modo di parlarne in futuro”.

A parte la conferma del sequel, non sono stati forniti ulteriori dettagli della nuova storia in The Batman 2. Nel primo film, le vicende si svolgono in una Gotham City dove l’Uomo-Pipistrello è attivo già da due anni e si trova a fronteggiare un nemico psicopatico come l’Enigmista, che mette in subbuglio la città con i suoi indovinelli volti a uccidere le personalità della giustizia corrotte in città. Con l’aiuto di Selina Kyle/Catwoman, Batman cercherà di fermarlo, arrivando a interrogare anche altri personaggi della malavita di Gotham City come Oswald Cobblepot/Pinguino e il boss della mafia Carmine Falcone.