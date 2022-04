The Batman, la versione Home Video conterrà la scena inedita con Joker

Contenuti inediti nell'uscita Blu-ray della pellicola diretta da Matt Reeves . Collider ha rivelato in esclusiva alcuni dettagli riguardanti la nuova versione del film The Batman .

The Batman, la scena inedita

The Batman è senza ombra di dubbio uno dei grandi successi cinematografici dell’anno grazie a un incasso di oltre 700.000.000 di dollari al botteghino internazionale che gli hanno permesso di conquistare il primo posto nella classifica dei film più visti nel 2022.

Nelle scorse ore Collider ha annunciato in esclusiva la presenza di immagini inedite nella versione Blu-ray del film; la scena in questione avrà come protagonisti Batman e Joker, quest’ultimo interpretato da Barry Keoghan.