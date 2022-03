The Batman, Matt Reeves pubblica la scena tagliata col Joker

The Batman, la scena con Joker

La scena dura ben cinque minuti: tratta del classico interrogatorio, nel quale Joker aiuta Batman a creare un profilo dell’Enigmista. Joker si intravede nel finale del film, quando l’Enigmista interpretato da Paul Dano parla con lui dalla sua cella ad Arkham. Matt Reeves aveva parlato recentemente di questo momento, eliminato dal film. “La scena tagliata, che a un certo punto diffonderemo, è una scena in cui Batman è tormentato perché l’Enigmista gli scrive e lui non capisce perché, perciò inizia a voler indagare su questo assassinio. Va così da un altro assassino che ha già conosciuto in questi primi due anni, che non è esattamente l’assassino che conosciamo. Qui abbiamo un Joker che non è ancora il Joker. Nella scena che vedrete in futuro vi accorgerete del lavoro che abbiamo fatto sul suo aspetto. Lo abbiamo posizionato in modo tale da creare suspense, visivamente lontano, volevo creare una versione del personaggio unica ma al contempo rispettosa delle sue radici. A proposito del sorriso di Joker, il regista ha spiegato che è causato da una patologia. “Ha una malattia congenita, perciò non sa smettere di sorridere. Mi era venuto in mente The Elephan Mant perché amo David Lynch, così proposi: 'Magari questo Joker non è caduto in una vasca di prodotti chimici e non è neanche come in Nolan pieno di cicatrici di cui non si conosce l’origine. E se fosse una cosa dalla nascita che gli impedisce di smettere di ridere? Se avesse avuto questa reazione molto cupa dopo aver trascorso una vita a essere osservato in un certo modo dalle persone?'” E poi ancora, a proposito del personaggio: “Quello che vedete è una specie di pre-Joker in realtà. Si ricollega a Conrad Veidt, a L’uomo che ride, che è il riferimento che è stato impiegato da Bob Kane e Bill Finger. Ovviamente quel tizio ha qualche malattia congenita. È una specie di Fantasma dell’opera, non può sorridere. Al posto di essere una storia di un Elephant Man nella quale il grottesco aspetto esteriore cela la bellezza interiore, per lui questa cosa va a creare la sua versione nichilista del mondo e una comprensione alquanto insidiosa della natura umana. Ecco da dove arriverebbe la psicologia di questo ragazzo”.