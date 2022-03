The Batman, superati 400 milioni di dollari di incassi

The Batman, il successo

The Batman è stabile in cima al botteghino per il secondo week-end consecutivo. Mentre si prepara a superare i 238,5 milioni di dollari, il film ha già sorpassato la soglia dei 400 milioni di dollari a livello globale. La pellicola ha già superato il totale di Dune, diventando il maggior incasso della Warner Bros. da quando le sale hanno riaperto. Quando supererà la soglia dei 500 milioni di dollari in tutto il mondo, cosa che sembra decisamente plausibile, il film con protagonista Robert Pattinson sarà l'ottavo dell'era Covid a tagliare questo traguardo. Bisogna ricordare, inoltre, che la pellicola non è ancora uscita in Cina: il film arriverà nelle sale cinesi il 18 marzo prossimo, cosa che molto probabilmente porterà ad una grande impennata degli incassi. La società di analisi sociale RelishMix ha sottolineato quanto sia stato importante il passaparola per il successo di The Batman. “I dubbi relativi alla scelta del cast si sono estinti dato che la performance di Robert Pattinson è genericamente considerata come la migliore di tutti i tempi nei panni di Batman, mentre una buona fetta di pubblico ha adorato l'utilizzo della musica dei Nirvana, che è stata l'ispirazione per Matt Reeves durante la scrittura del film”.