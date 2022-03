The Batman, Jeffrey Wright pubblica una foto dall'ultimo giorno di set

The Batman, il possibile sequel

approfondimento

The Batman, la recensione del film con Robert Pattinson

Stando a quanto rilanciato dal magazine Inverse, nei giorni scorsi Matt Reeves si è pronunciato in merito a un possibile sequel del film (FOTO) nel corso di un’intervista a The Independent: “Non fai un numero uno come se ci fosse un numero due. Devi fare un numero uno come se stessi dando il massimo e in modo che la storia possa reggersi e vivere per conto proprio”.