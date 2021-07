Taika Waititi: “Thor 4 è il film più pazzo che abbia mai fatto"

Taika Waititi ha ammesso che il suo Thor: Love and Thunder è un film "pazzo". E non l'ha definito soltanto un film pazzo ma proprio "il film più pazzo che io abbia mai fatto".

Con queste parole il regista neozelandese ha rivelato, durante un'intervista al magazine britannico Empire, che le aspettative dei fan (abituati alle follie del precedente capitolo) sono ben riposte.

Dopo Thor: Ragnarok del 2017, infatti, gli spettatori si aspettano qualcosa di ancora più assurdo. E Waititi è pronto a servirglielo su un piatto d'argento...



Ha addirittura scherzato dicendo: "Forse non mi faranno più lavorare”...



Che Taika Waititi sia un regista e sceneggiatore fuori dagli schemi non è una novità, basti pensare al suo Jojo Rabbit (con una trama e una fattura a dir poco fuori dalle righe... Insignito dell'Oscar alla migliore sceneggiatura non originale nel 2020). Ma dalle parole concesse a Empire, sembra che stavolta abbia proprio esagerato... Per la gioia di tutti i suoi fan!



"Nella mia vita ho dato di matto parecchie volte. Avrò vissuto dieci vite. Ma questo è il film più pazzo che io abbia mai fatto. Se scriveste tutti gli elementi che lo compongono, il risultato non avrebbe senso. Così tanto che direste che una pellicola così non si dovrebbe fare. Se entraste in una stanza dicendo 'Voglio questo, questo e questo, poi voglio queste persone. E lo chiamerò 'Love and Thunder!'… voglio dire, non lavoreresti più. E forse mi sa che davvero dopo non mi faranno più lavorare", queste le parole rivelatrici (che aumentano non di poco l'attesa già spasmodica di questa pellicola).