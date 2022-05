Daredevil, cosa sappiamo della nuova serie tv Marvel su Disney+

La notizia ha destato l’interesse di Amy Rutberg , alias Marci nella serie tv. L’attrice, via Twitter, ha dichiarato “Credo che ci siano molte persone che potrebbero essere interessate a questa notizia”, ripostando l’articolo di Variety. In realtà, tutto il cast aveva già dato la disponibilità a tornare sul set ma, per il momento, né i Marvel Studios né Disney+ hanno ancora comunicato i dettagli in merito.

Nonostante, per ora, i produttori esecutivi (Matt Corman, Chris Ord) non abbiano rilasciato dichiarazioni in merito, sappiamo che i fan hanno chiesto insistentemente il ritorno di Daredevil, da quando il rinnovo della serie tv, nel 2018, è stato cancellato dalla programmazione Netflix.

Le voci riguardo a una nuova produzione di Daredevil firmata Disney+ si sono fatte sempre più insistenti. Inoltre Charlie Cox e Vincent d’Onofrio sono apparsi recentemente in due progetti Marvel : il primo ha interpretato Matt Murdock nel film Spider-Man: No Way Home, mentre il secondo ha ripreso il ruolo di Wilson Fisk, alias Kingpin, nella serie tv di Disney+ Hawkeye (Occhio di Falco). D’Onofrio potrebbe ritornare nel suo ruolo di Wilson Fisk/Kingpin, il famigerato boss del crimine.

Daredevil passa al catalogo Disney+

In attesa di poter scoprire qualcosa in più sul progetto, le tre stagioni di Daredevil, serie tv di fantascienza del 2015, ideata da Drew Goddard, arriveranno su Disney+ (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal prossimo 29 giugno.

In un’intervista recente Charlie Cox ha dichiarato: “Dopo essere riapparso in No Way Home, tutti credono che io menta rispetto al mio ritorno in un progetto Marvel. In realtà ancora oggi so pochissimo, e quello che so non lo dirò. Per anni mi è stato chiesto il mio futuro nei panni di Daredevil, ma onestamente pensavo che fosse un capitolo chiuso. Per molto tempo non ho avuto notizie o contatti con la Marvel.”