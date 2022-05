Daredevil, in lavorazione una nuova serie per Disney+

La notizia dell'arrivo di un nuovo show in streaming proviene dai media statunitensi ma dai vertici non ci sono conferme. Ci sarà Charlie Cox e l'attore potrebbe non essere il solo a tornare

Le voci insistenti sulla produzione di un nuovo titolo con protagonista Charlie Cox nei panni di Daredevil si stavano rincorrendo già da un po' di tempo senza alcuna conferma né smentita. L'autorevole Variety ha finalmente chiarito le cose riportando in esclusiva la notizia della lavorazione di un prodotto seriale targato Marvel Studios e Disney + che dovrebbe arrivare in streaming prossimamente. Il nuovo show, sempre ambientato nel MCU, Marvel Cinematic Universe, sarà sviluppato in continuità con gli eventi già noti al pubblico degli adattamenti televisivi e cinematografici degli omonimi fumetti e vedrà tornare in azione alcuni personaggi, coi rispettivi interpreti. Non sarà però un sequel puro: il nuovo prodotto Daredevil sarà un soft reboot tutto da scoprire.

“Daredevil Reboot” per Disney + approfondimento Marvel, Charlie Cox sarà Daredevil in quattro nuovi progetti I fan delle avventure di Charlie Cox nelle duplici vesti di Matt Murdock / Daredevil possono finalmente rimettere in fila le anticipazioni raccolte qua e là in rete nelle ultime stagioni e cominciare a fantasticare su come sarà la nuova serie televisiva per Disney + con protagonista il Diavolo di Hell's Kitchen. I dettagli confermati da Variety fanno eco a quanto riportato lo scorso marzo da Production Weekly che anticipava l'inizio delle riprese di uno show denominato provvisoriamente “Daredevil Reboot” prodotto da Chris Gray e Kevin Feige. Già all'epoca era praticamente chiaro che il nuovo capitolo dedicato al supereroe non sarebbe arrivato in forma di quarta stagione del prodotto seriale Daredevil, andato in onda per tre cicli di puntate su Netflix dal 2015 al 2018; fin da subito i fan hanno cominciato a sollevare dubbi sulla nuova natura del personaggio che, una volta entrato in squadra con Disney, avrebbe potuto perdere alcune sue caratteristiche per allinearsi allo spirito dei prodotti della nuova compagnia.

Il ritorno nel cast di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio leggi anche Moon Knight, nuova timeline: ecco dove si colloca temporalmente La discontinuità è legata, come è noto, al passaggio di catalogo del titolo che in questa stagione è andato ad unirsi alle altre serie dedicate ai cosiddetti “Marvel Knights” su Disney + (titoli visibili anche su Sky Q e Now tramite la app Smart Stick).

Inoltre, le recenti apparizioni di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, nel cast di Daredevil, rispettivamente in Spider-Man: No Way Home e Occhio di Falco, avevano lasciato intuire che il discorso fosse nuovamente aperto per gli attori dello show televisivo, finalmente davanti a una nuova opportunità di inserimento nella macro-storia.

La nuova serire poterebbe la firma di Matt Corman e Chris Ord per la scrittura e la produzione esecutiva ma per ora i media statunitensi non hanno ottenuto riscontri sul progetto da parte degli interessati né da Disney + che non ha ancora ufficializzato la notizia. Anche Mike Colter e Krysten Ritter (rispettivamente, volti di Luke Cage e Jessica Jones), starebbero scaldando i motori come dimostra un recente selfie apparso sui social ma anche per questo (gradito) ritorno c'è da attendere qualche conferma.