Marvel, Charlie Cox sarà Daredevil in quattro nuovi progetti

I fan Marvel chiedono a gran voce da ormai molto tempo il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil. La cancellazione della serie TV Netflix ha infatti lasciato un profondo vuoto. Un prodotto ben creato, dalla trama intrigante e scene d’azione davvero interessanti. Tutto sembrava andare per il meglio, con un Vincent D’Onofrio calato egregiamente nella parte di Wilson Fisk e prospettive di crossover, in parte realizzati. Sogno infranto dopo 39 episodi e tre stagioni. La speranza è però l’ultima a morire e pare proprio che sia giunto il momento di rivedere Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock.

Charlie Cox sarebbe pronto a tornare nel Marvel Cinematic Universe, a partire dal prossimo dicembre. Un’ipotesi paventata da molti fan dopo la visione del primo trailer di Spider-Man: No Way Home , che potrebbe rivelarsi esatta. Il tanto atteso comeback di Daredevil potrebbe infatti avvenire proprio nel terzo film standalone di Tom Holland nei panni di Peter Parker.

Anche della persona in She-Hulk si era parlato da un po’. Quasi scontata invece la presenza in Echo, considerando il legame che il personaggio ha proprio con Daredevil, così come con Kingpin, ruolo che Vincent D’Onofrio dovrebbe riprendere proprio in Hakweye, che vedrà l’esordio di Alaqua Cox (Echo).