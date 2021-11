Hawkeye, nuova clip della serie tv: VIDEO

È disponibile da ieri, lunedì 22 novembre, una nuova clip di “Hawkeye”, la serie Marvel dedicata all’Avenger Occhio di Falco da domani in streaming con sei episodi. Per Clint Barton e Kate Bishop arriva l’incontro con la Tracksuit Mafia Condividi

Debutterà ufficialmente domani, mercoledì 24 novembre, sul piccolo schermo di Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la nuova serie “Hawkeye” targata Marvel e con ben sei episodi dedicati all’Avenger Occhio di Falco e al nuovo personaggio di Kate Bishop, centrale nella ormai iniziata Fase 4. Per ingannare l’attesa, è stata condivisa su YouTube una nuova clip ufficiale direttamente dalle riprese della serie tv, in cui i due protagonsiti sono partecipi del tanto atteso incontro con la Tracksuit Mafia.

Che cosa mostra la nuova clip di “Hawkeye” approfondimento Hawkeye, il trailer della nuova serie tv Marvel con Kate Bishop Nella nuova clip condivisa da Marvel Entertainment e Disney Plus su YouTube, i fan possono vedere Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) fare i conti i nemici della Tracksuit Mafia. Rinchiusi in un appartamento e attaccati dalla gang di criminali, i due arcieri protagonisti della serie, tentano con ogni modo possibile di scovare una via di fuga per non perdere la vita assiderati dalle fiamme. Immerso nella magica cornice di una New York che si prepara al Natale, Clint Barton alias Occhio di Falco, segue l’esempio dei colleghi Avengers, scegliendo di passare il testimone a una nuova generazione di Vendicatori. A raccogliere il suo arco sarà la giovane allieva Kate Bishop che verrà addestrata dal suo mentore al combattimento corpo a corpo e alla destrezza nell’uso di arco e frecce. L’eroina Kate Bishop è stata creata nel 2005 dai testi di Allan Heinberg e dalle illustrazioni di Jim Cheung per “Young Avengers No.1”. La giovane eredita il nome di Hawkeye (Occhio di Falco) proprio nel momento in cui quest’ultimo è creduto morto.

La sinossi della serie condivisa da Marvel Entertainment approfondimento Le migliori serie TV da vedere a novembre 2021. FOTO Ecco la sinossi della serie tv “Hawkeye” in arrivo domani in streaming per Marvel Entertainment. È stato proprio il colosso newyorkese padre degli Avengers, a raccontare di più sulla trama dei nuovi episodi: “Marvel Studios Hawkeye vede l’ex Vendicatore Clint Barton con una nuova missione, apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare una supereroina. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito natalizio”.

Tutto quello che si sa su “Hawkeye” La nuova serie Marvel “Hawkeye”, in arrivo domani su Disney Plus, fa parte della cosiddetta Fase 4 dedicata al mondo dei nuovi Vendicatori o Young Avengers. I sei nuovi episodi, con protagonisti Occhio di Falco e alla sua allieva Kate Bishop, sono diretti dal duo Bert and Bertie (Amber Finlayson e Katie Ellwood) insieme a Rhys Thomas, mentre la sceneggiatura è affidata a Jonathan Igla. Ecco invece tutti i nomi degli attori nel cast di “Hawkeye”: Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Florence Pugh (Yelena Belova), Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Fra Fee (Kazi), Tony Dalton (Jack Duquesne), Alaqua Cox (Maya Lopez/Echo), Zahn McClarnon (William Lopez), Carlos Navarro e Brian D’Arcy James.