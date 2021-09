La nuova serie Marvel, parte della Fase 4 MCU, arriverà il 24 novembre 2021. Clint Barton si ritroverà a fare da mentore alla giovane Kate Bishop Condividi:

C’è sempre grande entusiasmo sul web quando Marvel decide di pubblicare un nuovo trailer. Stavolta non si tratta di un film, bensì di una serie TV. Dopo i successi ottenuti da “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” e “Loki”, ecco un nuovo progetto per il piccolo schermo, che giungerà su Disney+ dopo la serie animata “What If…”.

Si tratta di "Hawkeye", serie che avrà come protagonista, ovviamente, Occhio di Falco, ovvero Jeremy Renner. Il suo personaggio non ha mai avuto particolare spazio, se non per quanto concerne l'analisi dei suoi rapporti famigliari e la gestione del lutto dopo gli eventi di "Avengers: Infinity War".

Quello che vedremo è un Hawkeye ferito, considerando la perdita di una cara amica come Vedova Nera. Si ritroverà inoltre a ricoprire un ruolo insolito, quello di mentore. Sotto la sua ala protettiva ci sarà Hailee Steinfeld, che interpreterà un nuovo personaggio che andrà a trovare spazio nella Fase 4 del MCU: Kate Bishop.