Volare, tutto quello che c'è da sapere sul film di Margherita Buy

L'attrice italiana, che ha anche scritto e interpretato la pellicola che segna il suo debutto dietro la macchina da presa, in questa commedia ha deciso di raccontare una sua paura personale - quella di prendere l'aereo - che ha scoperto essere molto comune. Nel cast, quasi tutto al femminile, anche Caterina De Angelis, sua figlia anche sul grande schermo



Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso autunno, Volare, film di e con Margherita Buy, si appresta a debuttare al cinema per il grande pubblico, in programmazione in tutte le sale italiane a partire da giovedì 22 febbraio.

La pellicola, una commedia leggera che ha come protagonista la stessa Buy che interpreta AnnaBì, un'attrice affetta dalla paura di volare (da qui lo spunto per il titolo), è anche un divertente affresco sul mondo del cinema che non è tutt'altro che splendente e patinato ma è animato da tanti personaggi fragili, affetti dalle proprie nevrosi e, dunque, molto umani.

Ecco i dettagli della trama, i nomi del cast e le curiosità sulla pellicola.

Volare: la trama AnnaBì (Margherita Buy) è un'attrice che a un certo punto della sua carriera si trova costretta a fare i conti con una paura che paralizza tutta la sua vita: quella di volare. La donna, che si rifiuta di prendere l'aereo, si costringe ad accettare ruoli piccoli, che mortificano il suo talento, perdendo una dopo l'altra le occasioni che le farebbero compiere il salto di qualità, tra cui un film con un regista coreano di fama internazionale.

Messa alle corde dalla sua agente (Anna Buonaiuto) e dal trasferimento improvviso dall'altra parte del mondo di sua figlia (Caterina De Angelis, attrice figlia nella vita vera di Margherita Buy), AnnaBì si decide a frequentare un corso per vincere la sua paura e dare finalmente una svolta a tutto. Al corso, oltre a scoprire che la sua fobia è più frequente di quello che immaginava, la donna finisce col mescolarsi con un'umanità varia che la traghetterà verso una nuova fase della sua esistenza. vedi anche Festa del Cinema di Roma, il red carpet di Volare di Margherita Buy

La regia nata da un'esigenza autobiografica A poco più di sessant'anni e con una carriera ultra trentennale piena di riconoscimenti e successi, Margherita Buy non aveva pianificato il suo passaggio dietro la macchina da presa ma la storia che aveva scritto, in collaborazione con Doriana Leondeff e Antonio Leotti, davvero molto personale perché piena di spunti autobiografici (primo su tutti la paura di volare), l'ha spinta a auto-designarsi come realizzatrice del progetto.

Inutile dire che questa sfida ha offerto all'autrice una prospettiva del tutto inedita del suo mestiere di attrice che, ha detto nelle varie interviste, non riuscirà a vedere più con la stessa indulgenza di prima. La regia, la direzione degli altri professionisti, il controllo di ogni scena e di ogni aspetto tecnico delle riprese, è stato uno stimolo incredibile per Buy che ormai si è aperta, in questa fase della sua carriera, una nuova strada, che vuole assolutamente continuare a percorrere.

Volare, ha detto Buy, è un film molto sincero nel quale l'attrice ha parlato apertamente delle sue paure e di ciò che la paralizza e la rende fragile.

Lei ha, dunque, davvero paura dell'aereo? Ovviamente sì, come è vero che sua figlia, Caterina De Angelis, l'ha costretta a mettersi su un aeroplano per raggiungerla negli anni in cui è stata una studentessa all'estero.

Cos'altro c'è di reale in questo film? Senz'altro lo scorcio sul mondo della recitazione, popolato da agenti che spesso propongono ai propri clienti ruoli che non sono affatto nelle loro corde, e da colleghi in perenne competizione.

Il cast: da Elena Sofia Ricci a Sergio Rubini Margherita Buy ha scelto di lavorare con un cast di professionisti composto da tanti volti noti del cinema e della tv nazionali nel quale spiccano Elena Sofia Ricci (con cui Buy è salita sul palco del Teatro Ariston durante l'ultimo Festival di Sanremo per promuovere il film) che è interprete di Elena Sofia, una collega della protagonista, attrice cordiale ma comunque sempre un po' in competizione con lei, e Anna Buonaiuto, la manager di AnnaBì che, assicura la regista, non ha niente a che vedere con la sua manager che la segue da vari decenni.

A questo trio di donne potentissime si aggiungono altre attrici, Giulia Michelini ed Euridice Axen che vanno a rinforzare un cast quasi tutto al femminile nel quale le presenze maschili sono comunque di peso.

In Volare il pubblico riconoscerà Segio Rubini, Maurizio Donadoni e Francesco Colella, Pietro Ragusa. C'è anche un piccolo ruolo per Giuseppe Picconi, regista e sceneggiatore italiano (tra i suoi titoli, Luce dei miei occhi e Giulia non esce la sera), che in questo film recita nei panni di un parrucchiere.

