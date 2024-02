8/16 ©Webphoto

Maurizio Lombardi interpreta nella commedia in uscita oggi, 14 febbraio, il personaggio di Lori. Lombardi, nato a Firenze il 17 novembre 1973, è un attore e regista teatrale che ha interpretato Oliver, co-protagonista nello spettacolo The Pride, di Alexi Kaye Campbell, diretto e interpretato da Luca Zingaretti. The Pride ha ottenuto un grande successo per due stagioni consecutive, e il tutto esaurito per tre settimane al Piccolo di Milano