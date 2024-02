Eleanor the Great, il cast del film da regista di Scarlett Johansson

Al debutto dietro la macchina da presa, la star di Hollywood dirigerà June Squibb (Nebraska), Chiwetel Ejofor (12 anni schiavo), la star di Broadway Jessica Hecht ed Erin Kellyman (The Falcon And The Winter Soldier)

Scarlett Johansson debutterà presto dietro la macchina da presa con il film Eleanor the Great, la storia di una donna di 90 anni che cerca di ricostruire la propria vita dopo un grave lutto trasferendosi dalla Florida a New York. E per il suo debutto, Johansson sta scegliendo già il cast.

Il cast Secondo quanto rivelato in esclusiva da Variety, June Squibb, attrice nominata agli Oscar per il suo ruolo in Nebraska, reciterà accanto a Chiwetel Ejiofor, alla star di Broadway Jessica Hecht e a Erin Kellyman. La sceneggiatura del film è firmata da Tory Kamen. La produzione segna anche la prima partnership tra TriStar Picutres e Sony Pictures Classics. La data d’uscita del film non è ancora stata rivelata. leggi anche Scarlett Johansson fa causa per uso illecito della sua immagine con IA

I PRODUTTORI Scarlett Johansson sarà impegnata anche nel ruolo di produttrice insieme a Jonathan Lia, Keenan Flynn per These Pictures, Kara Durrett e Jessamine Burgum per Pinky Promise, Celine Rattray e Trudie Styler per Maven Screen Media. La pellicola è finanziata anche da Wayfarer Studios, Content Engineers, Pinky Promise e MacPac. Steve Sarowitz, Justin Baldoni, Jamey Heath e Andrew Calof sono produttori esecutivi per Wayfarer Studios. Ezra Gabay e Raj Kishor Khaware per Content Engineers. leggi anche Scarlett Johansson non ha superato il provino per Gravity

GLI ATTORI E LE LORO CARRIERE Squibb ha recentemente recitato anche in Thelma, film mostrato in anteprima al Sundance Film Festival, e in passato è stata nel cast vocale del film Pixar Soul. Ejofor ha ricevuto una nomination agli Oscar per 12 anni schiavo e reciterà presto con Tom Hiddleston nel film di Mike Flanagan The Life of Chuck, adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King, e in Venom 3 accanto a Tom Hardy. Hecht ha recitato accanto a Scarlett Johansson nella piece teatrale A View From The Bridge, valsa a entrambe una nomination ai Tony Award. Kellyman, invece, è stata Karli Morgenthau nella serie Marvel The Falcon And The Winter Soldier.