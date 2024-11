Oltre a Nicola Coughlan, nel cast di The Magic Faraway Tree troviamo Nonso Anozie , attore di Ted Lasso qui nei panni di Moonface. Jessica Gunning ( FOTO ), star di Baby Reindeer, ha il ruolo di Dame Washalot mentre Dustin Demri-Burns veste i panni di Saucepan Man . A completare il cast dei magici abitanti dei boschi ci saranno Mark Heap nel ruolo di Mr. Oom Boom Boom e Oliver Chris in quello di Mr. Watzisname. Claire Foy e Andrew Garfield interpreteranno i genitori dei bambini, Polly e Tim. Sono state annunciate anche le icone britanniche Sirs Lenny Henry, Michael Palin e Simon Russell Beale, che interpreteranno un trio di saggi mistici.

È stata svelata la prima immagine della star di Bridgerton Nicola Coughlan nel suo ultimo film. L'attrice, 37 anni, sarà la protagonista dell' adattamento live action della serie letteraria The Faraway Tree di Enid Blyton, dal titolo The Magic Faraway Tree.

Dai libri al film

Questa la sinossi ufficiale di The Magic Faraway Tree: "Quando la famiglia si trasferisce in campagna, i bambini scoprono un albero magico e i suoi straordinari ed eccentrici residenti, tra cui gli amati Moonface, Silky, Dame Washalot e Saucepan Man. Salendo in cima all'albero, i bambini vengono trasportati in terre spettacolari e fantastiche. Attraverso le gioie e le sfide delle loro avventure, la famiglia impara a riconnettersi e torna ad amarsi per la prima volta dopo anni".

I libri di Enid Blyton, stampati ancora oggi, sono stati tradotti in oltre 35 lingue e venduti in oltre 500 milioni di copie nel mondo, il che fa di Blyton l'autrice per bambini più tradotta al mondo. Solo nel Regno Unito, vengono vendute ogni anno oltre 3,5 milioni di copie.