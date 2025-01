Il regista ha confessato l'antica passione per il personaggio, che nei decenni "si è fuso con la mia anima in un modo tale da renderlo un’autobiografia". Uscirà su Netflix a novembre

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato la prima immagine di Frankenstein, il film di Guillermo Del Toro che uscirà a novembre. Nella foto Oscar Isaac, che interpreta l’omonimo scienziato pazzo, impugna una misteriosa fiala. “Questo film è stato nella mia mente da quando ero bambino, da 50 anni. Sono 20-25 anni che cerco di farcela. In effetti, alcune persone potrebbero anche pensare che io sia un po’ ossessionato da Frankenstein”, ha detto il regista il 29 gennaio durante l’evento Next on Netflix, dove ha presentato alcuni filmati e ha mostrato una stanza di Frankenstein nella sua casa-museo Bleak House di Los Angeles. “E probabilmente avrebbero ragione. Vedi, nel corso dei decenni, il personaggio si è fuso con la mia anima in un modo tale da renderlo un’autobiografia. Non c’è niente di più personale di così. Spero che questo breve sguardo a Frankenstein vi piaccia”.