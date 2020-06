L'ex presidente degli Stati Uniti ha incoraggiato le manifestazioni di protesta e invitato in particolare i giovani a far sì che gli eventi degli ultimi mesi diventino l'occasione per dare uno svolta positiva al Paese



L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, dalla sua residenza di Washington, ha lanciato un accorato appello alla Nazione e, in particolare, ai giovani perché gli eventi degli ultimi mesi diventino l'occasione per cambiare il Paese in meglio. Obama ha difeso la libertà di espressione e appoggiato le manifestazioni di protesta per la morte di George Floyd. L'ex presidente ha dichiarato di sostenere i manifestanti pacifici che rappresentano la stragrande maggioranza del movimento di protesta. Pur non nominandolo mai direttamente, le parole di Obama sono apparse in netto contrasto con quelle del presidente Donald Trump che nei giorni scorsi ha duramente attaccato i movimenti di protesta, sottolineando la necessità di mantenere legge e ordine.