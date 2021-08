4/31

Nel 1996 Obama venne eletto al Senato dell'Illinois, carica che ricoprì fino al 2004. Tra le sue iniziative legislative, Obama puntò a introdurre sgravi fiscali per le famiglie a basso reddito, lavorò a una legge per aiutare coloro che non si potevano permettere un'assicurazione sanitaria e promosse leggi per aumentare i programmi di prevenzione e assistenza per le persone colpite dall’Aids