Madonna annuncia su Instagram un'operazione al ginocchio e all'anca

"Finalmente avrò il mio trattamento di chirurgia rigenerativa per la cartilagine mancante" ha scritto la pop star chiedendo ai fan di augurarle buona fortuna. Qualche mese fa era stata costretta a interrompere alcune date del tour per il dolore

Rivelazione sui social: Madonna andrà sotto i ferri. E’ lei stessa a postare la notizia su Instagram, specificando che si tratta di un intervento di chirurgia rigenerativa.

“Finalmente avrò il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante! Se potessi salterei per la gioia dopo 8 mesi di dolori”, scrive la pop star, che chiede ai fan di augurarle buona fortuna.

GLI scattI su Instagram

Negli scatti, uno a colori, l’altro in bianco e nero, Madonna appare molto sexy, vestita in lingerie. Nella prima foto si tratta di un selfie dall’alto, nella seconda è ripresa di schiena, riflessa in uno specchio.

Da tempo si sa che l’artista soffre fastidi terribili alle ginocchia e alle anche, che l’avevano costretta, qualche mese fa, a cancellare alcune date del suo “Madame X Tour”.

Con l’aiuto della medicina rigenerativa, i suoi problemi potrebbero risolversi, visto che questo metodo ha il potere di riparare e rimpiazzare i tessuti del corpo danneggiati, agevolando lo sviluppo di meccanismi di riparazione cellulare.